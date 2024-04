Tom Brady tem problemas por chamar jovens atletas de egoístas: mensagem para Shedeur Sanders e Caleb Williams?

Tom BradyOs comentários recentes sobre jovens atletas serem egoístas geraram debate e algumas pessoas pensam que sabem a quem ele está se referindo.

Brady é uma voz de autoridade quando se trata do cenário esportivo americano, tendo dominado a NFL durante quase toda a sua carreira, tornando-se um dos melhores zagueiros da história.

Trailer oficial do assado de Tom Brady Netflix: O maior assado de todos os tempos

Desde que se aposentou do esporte, ele teve a oportunidade de observar mais de perto a geração mais jovem de atletas e parece não gostar do que está vendo.

Brady mira em jogadores jovens

O antigo New York Patriots e Tampa Bay Buccaneers o quarterback tem falado abertamente sobre a mentalidade necessária para chegar ao grande momento e ele não acha que essa mentalidade prevaleça entre a nova geração.

“E acho que o maior problema com muitas crianças hoje em dia é que tudo gira em torno deles. É tudo sobre eles. Sua marca, sua mídia social. Quando se trata de mim e não de nós, bem, não há como ter sucesso como uma equipe se tudo o que você faz é pensar em como é egoísta chamar a atenção”, Brady disse durante uma aparição recente no DeepCut Podcast.

Alguns fãs pensam que Brady poderia estar se referindo a coisas como Shedeur Sanders e Calebe Williamsmas ele não citou nenhum nome e é improvável que o faça, mesmo que seja pressionado sobre o assunto.

Uma estrela da NFL que Brady certamente as taxas são as Quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomessobre quem disse recentemente ao MARCA: “Ele teve um ótimo começo na NFL e certamente está no caminho certo para fazer sua própria história”.