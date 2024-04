Trae Young explica o que torna Caitlin Clark um pesadelo indefensável para as defesas

Caitlin Clark tornou-se um nome familiar por suas façanhas com o Hawkeyes de Iowae sua lenda só cresceu durante o ano deste ano Torneio da NCAA já que ela guiou sua equipe até o Últimos quatro pela segunda temporada consecutiva. ClarkO legado de grandes jogos de Jill ficou um pouco maior na noite de segunda-feira, quando ela marcou 41 pontos contra os LSU Tigers em uma exibição final regional que deixou os fãs se perguntando como uma defesa pode detê-la.

Até mesmo um armador estrela do NBA não sabe como alguém pode desacelerar Clark, cujo alcance e habilidades de jogo conquistaram aplausos de todo o mundo do basquete e resultarão em ela ser a seleção geral nº 1 no Rascunho WNBA 2024 no final deste mês.

Trae Young, dos Hawks, elogia o jogo de Caitlin ClarkTwitter

Trae Young sobre o que separa Clark dos outros

No mais novo episódio de seu podcast “A partir do ponto“, Falcões de Atlanta guarda Trae Young expressou sua admiração por Clark – especialmente por seu falecimento, à luz de seu desempenho de 12 assistências contra um adversário difícil LSU defesa.

“Marcar e depois envolver todos, o que ela está fazendo é inacreditável“, Jovem disse.

Clark pode ameaçar uma defesa em vários níveis – ela pode contornar seu defensor até a borda ou pode subir de 28 pés e perfurar um três. Um jogador que tenha média superior a 30 pontos por jogo e seja o NCAAA líder de todos os tempos em pontuação criará naturalmente oportunidades para seus companheiros de equipe – e Clark explora essas oportunidades com centavo após centavo.

“No início do jogo, ela estava apenas dirigindo para a cesta”, explicou Young. “Ela estava fazendo bandeja após bandeja e, em algum momento, o defensor que está guardando sua saída no perímetro vai ceder.”

Young disse que esta confusão para os defensores – no caso de segunda-feira, Hailey Van Lith – permite que Clark marque muitos pontos, e ela fica mais confiante à medida que o jogo avança. Clark tentou 20 arremessos de três pontos contra a LSU e acertou nove deles, empatando um recorde do torneio.

“Tudo começou com ela chegando à cesta, fazendo algumas bandejas, algumas fáceis. Você poderia dizer que ela tinha um plano sobre o que faria a noite toda“, disse Jovem.

Enquanto isso, mais hardware

Clark na noite de quarta-feira repetiu como o Jogador Naismith do Ano, um prêmio concedido anualmente ao jogador universitário de maior destaque nos jogos masculino e feminino. Clark também ganhou o prêmio no ano passado, quando obteve média de 27,8 pontos por jogo e orientou Iowa para o jogo do campeonato nacional.

Deveria o Olhos de falcão voltar à final nacional este ano, é provável que encontrem o invicto Gamecocks da Carolina do Sulque perdeu para Clark e Iowa na Final Four da última temporada. Carolina do Sul treinador principal Dawn Staley na quarta-feira disse que Clark é difícil de planejar, devido ao seu jogo completo. Ela sabe disso por experiência própria, já que Clark eliminou o Galos de guerra do torneio de 2023 marcando 41 pontos e dando oito assistências.

Staley e os Gamecocks terão que superar um determinado Estado da Carolina do Norte equipe para chegar à final na noite de domingo, mas se o fizerem, outra chance contra Clark e os Hawkeyes é possível no que seria um jogo de campeonato que definiria um legado para todos os tempos.