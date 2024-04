Travis Kelce animado com novo contrato com Chiefs: “Só quero voltar a campo”

Travis Kelceo tight end estrela para o Chefes de Kansas Cityassinou uma extensão de contrato com a equipe, tornando-o o tight end mais bem pago do NFL. Kelce expressou seu entusiasmo com o negócio em um vídeo postado no Chefes nas redes sociais, onde vestiu a camisa e o boné do time, exclamando: “Volte para o jogo, querido!”

Kelceque esteve com o Chefes por 12 anos desde que foi selecionado na terceira rodada do Rascunho de 2012descreveu como uma honra e um prazer continuar jogando pelo Cidade de Kansas. “Mal posso esperar para chegar aos próximos dois anos, mas não melhor do que agora”, disse o jogador.

O antigo Gato Urso de Cincinnati expressou sua vontade de começar a próxima temporada e entrar em campo com seus companheiros, dizendo que só queria “entre em campo com os meninos, querido.”

Kelce é agora o TE mais bem pago da NFL

A prorrogação do contrato ocorre após anos de Kelce sendo mal pago em comparação com outros tight ends da liga. Apesar do seu papel fundamental na ChefesSuper Bowl sucesso, Kelce não foi compensado em conformidade.

No entanto, o novo acordo reflecte o elevado valor que o Chefes e treinador principal Andy Reid coloque em Kelce’s contribuições para a equipe.

Embora os detalhes financeiros exatos da extensão não tenham sido divulgados, espera-se que Kelce receberá um aumento substancial, solidificando sua posição como um dos jogadores mais bem pagos da liga.

Os Chiefs pretendem ser uma dinastia

Kelce’s extensão faz parte de uma tendência mais ampla para o Chefesque recentemente contratou outros membros principais da equipe para extensões de contrato, incluindo o astro defensivo Chris Jones e treinador principal Andy Reid.

Com a extensão do contrato garantida, Kelce agora pode se concentrar em ajudar o Chefes aproveitar seu sucesso recente e continuar a competir por campeonatos nas próximas temporadas.