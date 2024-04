Travis Kelce apresentará ‘Você é mais inteligente que uma celebridade?’ Programa de jogos

É oficial… Travis Kelce adicionará apresentador de game show ao seu já impressionante currículo – o astro da NFL acaba de confirmar que foi escolhido para ser o vocalista do novo “Are You Smarter Than A Celebrity?” programa.

O Prime Video anunciou na terça-feira que o programa será um spin-off de “Are You Smarter Than A 5th Grader?” … e Kelce disse em um comunicado que está animado para ser o microfone para isso.

“Eu cresci amando game shows,” Taylor Swift‘s boo disse, ‘e estou animado por seguir os passos de tantos ícones da TV ao apresentar meu primeiro com ‘Você é mais inteligente que uma celebridade?”

“O programa original é um grande sucesso, então trazer para a tela um novo formato com as celebridades favoritas de todos será definitivamente divertido. rostos famosos acompanham.”

Funcionários do Prime Video dizem que a premissa do programa será simples… um competidor usará a ajuda de celebridades para responder a perguntas do ensino fundamental na esperança de ganhar um prêmio de US$ 100.000.

A primeira iteração do show foi apresentada por Jeff Foxworthy – e foi bem recebido pelo público. Depois que saiu do ar, foi reiniciado posteriormente com John Cena como anfitrião.

Nenhuma palavra sobre quando a versão de Kelce estará disponível, mas funcionários da Amazon disseram na terça-feira que já encomendaram 20 episódios.

“Travis provou ser um talento incrível dentro e fora do campo”, disse o executivo da Amazon MGM Studios. Lauren Anderson disse, “e agradecemos a confiança que ele depositou em nós com sua primeira incursão na televisão.”