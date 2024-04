Travis Kelce brinca sobre cortejar Taylor Swift, ‘Eu não sei como diabos eu fiz isso’

Travis Kelce ainda está tentando descobrir como ele entrou no relacionamento favorito da América com Taylor Swift … brincando esta semana: “Não sei como diabos consegui isso!!”

O astro do Kansas City Chiefs falou sobre seu romance com a maior estrela pop do mundo enquanto conversava com Lil Dicky no último episódio de “Novas alturas“- depois que o rapper falou sobre o quanto ele ama o casal famoso.