Travis Kelce e Taylor Swift estão planejando ter um filho?

Travis Kelce e Taylor SwiftO romance turbulento de continua a esquentar, com a estrela da NFL dando dicas divertidas sobre nomes de bebês em potencial em seu podcast.

Embora não haja confirmação de planos imediatos para o bebê, KelceOs comentários e ações recentes de Michael sugerem um desejo crescente pela paternidade que pode se entrelaçar com seu relacionamento com a estrela pop.

KelceA conversa de bebê não é inteiramente nova. Durante um episódio anterior de seu podcast “New Heights” com o irmão Jasãoele, brincando, comparou um prodígio do basquete a alguém “feito em laboratório”, insinuando sua expectativa pela paternidade.

Esta menção recente de nomear seu primogênito “Conan” em homenagem a Arnold SchwarzeneggerO personagem de John no filme de 1982 alimenta ainda mais especulações sobre seus planos familiares futuros, afirmando: “Posso chamar meu primeiro filho de Conan. Posso.”

KelceO carinho de John pelas crianças é evidente além de seus comentários brincalhões. Ele está ativamente envolvido na vida de suas sobrinhas, enchendo-as de amor e atenção.

O romance de contos de fadas de Kelce e Swift

Kelce e Swifto relacionamento floresceu no verão de 2023, capturando a imaginação do público.

Suas demonstrações públicas de afeto, desde Rápidopresença em Kelcedesde os jogos até o beijo comemorativo após a vitória do Super Bowl em fevereiro, pintam o quadro de uma conexão forte.

Kelceo apoio inabalável de RápidoA carreira de Michael, incluindo seus planos de participar da próxima turnê européia, acrescenta outra camada de compromisso ao romance.

Ainda não se sabe se o seu futuro realmente envolve as crianças. No entanto, KelceOs comentários e ações recentes de David, juntamente com o sentimento positivo do seu círculo íntimo, sugerem um desejo crescente por uma vida familiar que possa potencialmente entrelaçar-se com a sua relação com Taylor Swift.