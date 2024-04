Travis Kelce faz Swifties revirar os olhos com um comentário sobre a música de Taylor Swift

Tele romance entre Taylor Swift e Travis Kelce tomou o globo de assalto. A improvável parceria entre a estrela da música pop e o Chefes de Kansas City‘ Super BowlO tight end vencedor percorreu os esportes para criar todos os tipos de manchetes nos últimos meses. Ainda existem rumores de que a dupla poderá ficar noiva em breve, mas ambos estão bastante ocupados – Kelce com diversas atividades fora de temporada, Rápido com os preparativos para a próxima etapa de seu épico “Turnê Eras.”

Uma das atividades de Kelce inclui organizar Kelce Jamum festival de música em Cidade de Kansas que acontecerá no próximo mês. Antes do evento – que será realizado pelo segundo ano consecutivo – Kelce conversou com Entretenimento hoje à noite para falar sobre o festival e como Swift abriu os olhos para as possibilidades inerentes à produção musical.

Travis Kelce ganha poderes quando música de Taylor Swift toca no campo de golfe

Travis sobre o processo de Taylor: é uma educação musical

Kelce, tricampeão do Super Bowl com o Chefescontado ET que o namoro com Swift revelou semelhanças que ele não esperava – como a paixão pelo que fazem e o apoio que demonstram um ao outro.

“Acho que ambos somos muito voltados para a carreira, acho que ambos amamos o que fazemos”, disse Kelce. “Qualquer chance de mostrar meu apoio a ela, sabendo que ela me mostrou todo o apoio do mundo ao longo da temporada, definitivamente foi divertido experimentar seu gosto musical.”

Kelce acompanhou Swift em vários shows de sua longa turnê, incluindo shows em bons ares, Cingapurae Sidney. Swift, o escritor de sucessos como “Carma“,” Amante“, e “Estamos nunca voltar a ficar juntos“, assistiu a 13 jogos do Chiefs durante a temporada de 2023 NFL temporada – incluindo a vitória em Super Bowl LVIII em Las Vegas.

“Ela é tão incrível no que faz, e em encontrar essa criatividade, em ver de onde ela gosta de tirar as coisas, e realmente como ela ouve música é muito revelador para mim”, disse Kelce, admitindo que foi como um curso intensivo de música.

O que é “Kelce Jam”?

Kelce falou antes de Kelce Jam em 18 de maioque será realizado no Anfiteatro Azura em Kansas City. Rappers Lil Wayne e 2 Chainz foram recrutados com sucesso para o evento e serão a atração principal, enquanto o disc jockey Diplo também irá atuar. Swift estará em Estocolmo, Suéciapara a parte europeia de sua turnê.

O festival está programado para durar sete horas até a noite de 18 de maio e promoverá restaurantes locais, com Kelce esperançoso de atrair mais de 20.000 participantes que compareceram em 2023.