Travis Kelce foi questionado por tweets anteriores durante o show New Heights Live

euna noite de quinta-feira em Ohio, NFL estrela Travis Kelcee seu irmão Jason Kelce apresentou um segmento divertido durante seu show ao vivo “Novas alturas“que apresentou um concurso de ortografia exclusivo centrado nos erros do próprio Travis nas redes sociais. O evento, parte de”Os Grandes Jogos Lombaby”, colocou uma equipe atlética contra uma equipe acadêmica em uma batalha de inteligência e esporte.

Num momento crítico da competição, Jizzle Jamesfilho do ex-grande jogador da NFL Edgerrin James, aceitou o desafio. Encarregado de ortografia “esquilo“-uma palavra famosamente escrita incorretamente pelo próprio Travis em um tweet anterior-James passou no teste, garantindo uma vitória para a equipe atlética. Seu sucesso foi recebido com aplausos entusiasmados e um abraço caloroso do co-apresentador Jason Kelce, que pulou do palco para parabenizá-lo.

O concurso de ortografia inspirou-se numa série de Tweets de Travis Kelce de 2009 a 2011, que ressurgiu em novembro passado. Entre eles estava um tweet cativante, mas escrito incorretamente, sobre alimentar um esquilo, que Travis comentou durante o programa: “Estou apenas usando o Twitter como um diário. Não há… só estou aqui dizendo bobagens. ‘Acabei de dar um pedaço de pão a um esquilo’ e soletrei ‘esquilo’ como um idiota.”

Travis Kelce reflete sobre tweets virais

Taylor Swift assombra Travis Kelce com a música ‘Shake It Off’ em sua formatura

Refletindo sobre a atenção viral que suas postagens antigas receberam, Travis expressou diversão e um pouco de desgosto, principalmente com relação à ortografia. “Acho que a única razão pela qual este aqui foi esmagado é por causa da grafia. Mas eu ficaria bonito… se eu estivesse jogando pão por aí e um esquilo estivesse comendo, eu ficaria muito animado,” ele disse.

Agora com 34 anos, Travis Kelce revelou que tentou excluir esses tweets antigos desde que entrou na NFL, destacando a natureza duradoura das pegadas nas redes sociais. Suas experiências o levaram a deixar de twittar, enfatizando o impacto de postagens aparentemente inocentes.

O evento de quinta-feira não foi apenas uma demonstração de habilidades ortográficas, mas também uma reflexão humorística sobre como os atletas navegam sob os holofotes, com os tweets anteriores de Travis fornecendo muito material para diversão alegre. Este episódio de “Novas alturas” provou mais uma vez que as estrelas do esporte podem unir entretenimento e atletismo das maneiras mais inesperadas e encantadoras.