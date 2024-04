Travis Kelce levanta Taylor Swift para ter uma visão melhor, para que ela possa ver a multidão do Coachella (vídeo)

TRavis Kelce aproveitou a experiência de Taylor Swift no Coachella a novos patamares – literalmente. O casal foi visto no meio da multidão durante o set do DJ Dom Dolla. Os fãs foram à loucura capturando fotos e vídeos de sua noite em Indio, Califórnia, incluindo um clipe viral de Kelce levantando Swift para ter uma visão melhor da multidão.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal pode ser visto curtindo o set de house music, rodeado de amigos. A certa altura, Kelce levanta Swift sem esforço no ar enquanto ela segura uma bebida em uma das mãos.

Os fãs não se cansavam do momento adorável, com alguns comparando-o à cena icônica de O Rei Leão, onde Rafiki apresenta o bebê Simba ao mundo.

Mas o fim de semana do Coachella não parou por aí. No mesmo dia, eles foram vistos saindo com Sabrina Carpenter e o ator Barry Keoghan, misturando-se com fãs e outros espectadores. É seguro dizer que eles aproveitaram ao máximo a experiência no Coachella!