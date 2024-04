Travis Kelce não consegue acreditar que Jason perdeu seu anel do Super Bowl e chama o irmão de ‘imbecil de merda’

RO centro aposentado do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, revelou que seu querido Anel do Super Bowl desapareceu.

Jason Kelce envergonha Travis Kelce por comportamento vergonhoso de beber cerveja

O anel de Jason mergulhou em uma piscina cheia de pimenta

Dando a notícia em Quarta-feira episódio dele Podcast de Novas AlturasKelce deixou os ouvintes atordoados ao relatar as circunstâncias bizarras que cercaram o desaparecimento de seu bem precioso.

Durante um evento ao vivo no Universidade de Cincinnatiapropriadamente intitulado “Jason perdeu seu anel,”Kelce emprestou o dele Anel do Super Bowl para uma competição.

As equipes vasculharam febrilmente duas piscinas infláveis ​​cheias de pimenta, na esperança de descobrir o tesouro indescritível entre as iscas.

No entanto, o que começou como uma competição alegre tomou um rumo angustiante quando Kelce percebeu que seu anel não estava em lugar nenhum.

Em meio ao caos, seu irmão, o tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelcenão pôde deixar de expressar sua descrença, apelidando Jason de “porra, imbecil” por seu papel no desaparecimento do anel.

Apesar dos esforços, incluindo uma varredura no detector de metais, o anel permaneceu elusivo, levando Kelce lamentar o seu provável destino num aterro algures no Cincinnati/Tri-Estado área.

Enquanto Kelce tinha apresentado uma reclamação de seguro, subsistiam dúvidas sobre se a mesma seria coberta.

As brincadeiras dos irmãos Kelce continuam a encantar os fãs

O incidente gerou uma discussão divertida, mas acalorada, entre Kelce e seu irmão sobre a legitimidade da situação.

Em meio às brincadeiras, Kelce enfatizou sua familiaridade com a localização do anel, o mesmo que deixá-lo em sua casa apenas para ser levado.

Esta revelação acrescenta um capítulo peculiar à Kelce’s carreira histórica.

Como seis vezes homenageado do All-Pro e futuro membro do Hall da Fama Kelce’s a habilidade em campo é indiscutível.

No entanto, sua propensão para perder seu Anel do Super Bowl tornou-se parte de sua lenda, culminando nesta perda imprevista.

O episódio também esclareceu o vínculo estreito entre os irmãos, evidente em seus golpes brincalhões e apoio inabalável.

Ao lado de seus pais e Jasão esposa, a Kelce irmãos celebraram recentemente suas raízes na cerimônia inaugural Jogos de Lombaby na Universidade de Cincinnati, mostrando sua conexão duradoura com sua alma mater.