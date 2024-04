Travis Kelce protege o novo amigo de Patrick Mahomes, Lionel Messi, das duras críticas no New Heights Show

Cquando você joga Estádio Ponta de Flechaé bom ter Patrick Mahomes e Travis Kelce do seu lado. Esse é o caso MLS Super estrela Lionel Messicujo desempenho estelar em Cidade de Kansas foi desmembrado por Jason Kelce no New Heights Show, forçando Travis virá em sua defesa.

Travis Kelce defende Messi das críticas da MLS

A discussão dos irmãos Kelce começou quando Jason Kelce questionou a relevância da MLSafirmando que ver Messi jogar na América “não é a mesma coisa” que vê-lo jogar pela Barcelona ou o Seleção Argentina.

O tight end do Chiefs foi rápido em corrigir seu irmão: “Não cague na MLS!”

Kelce juntou-se ao seu quarterback Mahomes para elogiar Inter Miami depois de seu Vitória por 3-2 sobre o Sporting KC no estádio dos Chiefs em 13 de abril, destacado por um grande gol do argentino.

Messi faz um golaço da cartola com o Inter Miami contra o Sporting KCMLS

Jason Kelce compara Lionel Messi a Michael Jordan

O irmão mais velho, Jason, dobrou o ódio por comparando Messi a Michael Jordan de uma forma muito pouco lisonjeira.

“Ver Michael Jordan no campo de golfe não é a mesma coisa que ver Michael Jordan com o uniforme dos Bulls”, disse o ex-pivô dos Eagles, inclinando-se para o jogo disputado da MLS. liga de aposentadoria retórica.

“Ver Jason aparecer na WrestleMania não é o mesmo que ver Jason no Super Bowl”, disparou um fã para Kelce no comentários do clipe no Instagram.

Os comentários de Jason Kelce ressoaram em alguns fãs, enquanto outros viram seu pensamento como parte do questões que impedem o futebol americano.

Veja desta forma: há dois anos, imagine se eu lhe dissesse que dois dos jogadores mais populares da NFL estariam debatendo um jogo da MLS em seus Podcast de US$ 100 milhões depois Messi jogou em seu estádio de futebol lotado. O debate pode ser redutor, mas veja quem faz parte da conversa.