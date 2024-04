Travis Kelce radiante depois de passar férias com Taylor Swift: Estou mais feliz do que já estive

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce declarou que está “o mais feliz que já estive” depois de aproveitar seu tempo fora da temporada com a namorada superstar Taylor Swift.

A vida é boa para o astro da NFL depois de um dos anos mais satisfatórios de sua carreira, mas também em sua vida pessoal, onde ele permanece de ponta-cabeça pelo cantor de ‘Cruel Summer’.

Travis Kelce ganha poderes quando música de Taylor Swift toca no campo de golfe

Recém-saído de seu terceiro sucesso no Super Bowl com o Chefes em fevereiro, Kelce34, tem viajado por todo o mundo para passar algum tempo de qualidade com Rápidotambém 34.

Depois do Super Bowl LVIII, Rápido teve que retornar para seus shows na Eras Tour em Cingapura e na Austrália. E Kelcequem tinha Rápido assista-o 13 vezes nesta temporada pelo Chefesretribuiu o favor voando para vê-la.

Os dois puderam passar férias juntos nas Bahamas, onde foram vistos de mãos dadas e se beijando enquanto brincavam no oceano. E Kelce não conseguiu esconder sua alegria com seu atual estado de felicidade disparando.

“Estou mais feliz do que nunca. Sou um cara que algumas pessoas dizem que é um copo meio cheio, meio vazio, e meu copo está totalmente cheio. Está totalmente cheio”, Kelce disse às pessoas. “Estou transbordando vida agora.

Kelce olha para o futuro além do futebol

Dada a sua idade e o fato de seu irmão Jasão36 anos, anunciou sua aposentadoria em março, é natural Travis consideraria seu futuro além da NFL.

O tight end está jogando no seu melhor e, com o quarterback Patrick Mahomes fornecendo-lhe touchdowns à direita e ao centro, ele parece não ter planos imediatos de desistir tão cedo.

Mas depois de abrir um restaurante com Mahomes – nomeado Prime 1587 após seus respectivos números de camisa combinados – Kelce admite que o setor do entretenimento é algo que atrai.

“Gosto de estar em ritmo acelerado. Gosto de ter coisas emocionantes acontecendo”, acrescentou. “E com certeza, estou aqui no mundo do entretenimento tentando me envolver nisso antes de voltar a me concentrar no futebol e sabendo que esse será meu foco até que eu termine de jogar.”

“Mas brincar com o espaço do entretenimento é algo que me interessa muito.”