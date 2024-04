Taylor Swift está mais uma vez sob os holofotes por seu generoso apoio Patrick Mahomes‘organização sem fins lucrativos.

Rápido ganhou admiração ao doar ingressos do Eras Tour para o Patrick Mahomes’15 e o Maomies‘, movimento que foi confirmado por uma página de atualização de fãs nas redes sociais.

A página compartilhou vislumbres do quarto evento anual Golf Classic da fundação Mahomes, revelando Rápidodoação e legendando a postagem com entusiasmo.

Travis Kelceo Chefes de Kansas City‘ tight end, expressou recentemente seu entusiasmo por Rápidode filantropia, referindo-se a ela, brincando, como sua “outra pessoa significativa”. Kelceao anunciar Rápidoa contribuição de Mahomes‘ leilão beneficente no evento de Gala, sugeriu com humor a inclusão de ingressos do Eras Tour na licitação, gerando entusiasmo entre os participantes.

O que a Fundação Mahomes faz?

O Mahomes A Fundação, criada em 2019, concentra-se em melhorar a vida de crianças em comunidades carentes, tornando Rápidocontribuições especialmente impactantes. Esta não é a primeira vez Rápido apoiou Mahomes‘ esforços de caridade; ela já doou um disco de platina e um item autografado durante o evento de gala do ano passado.

Após o leilão, Mahomes expressou a sua gratidão a todos os proponentes pelo seu apoio, enfatizando a importância das suas contribuições para a promoção da missão da fundação. Rápidoenvolvimento de Mahomes‘o trabalho de caridade fortaleceu seu vínculo com o Chefes quarterback e sua esposa, Brittany Mahomes.

Rápidoo relacionamento com Mahomes e seus companheiros de equipe, incluindo Travis Kelcese aprofundou desde que ela começou a namorar Kelce em 2023. Sua presença em Mahomes‘, juntamente com seu apoio contínuo, solidificou sua posição como uma querida amiga do Mahomes família. Brittany Mahomes também expressou seu prazer em passar tempo com Swift, destacando sua forte camaradagem e entusiasmo compartilhado em apoiar seus parceiros.