Travis Kelce supostamente já tem suas músicas favoritas do próximo álbum de Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’

TO mundo está à beira da cadeira com a chegada de Taylor Swift tão aguardado novo álbum, ‘Departamento de Poetas Torturados’ com lançamento previsto para esta sexta-feira. Fãs de todo o mundo estão cheios de expectativa pelo que poderia ser um dos lançamentos mais monumentais da história recente da música.

Interessantemente, seu namorado Travis Kelce, o famoso tight end do Kansas City Chiefsteve o privilégio exclusivo de ouvi-lo bem antes do resto do mundo. De acordo com uma fonte citada pelo The Daily Mail, ele já escolheu a dedo suas faixas favoritas de todo o álbum.

Segundo a fonte, as músicas favoritas de Kelce são ‘Down Bad’ e ‘loml’, embora ele realmente ‘goste de tudo que ouviu’ do álbum, que terá 17 músicas em suas diferentes edições.

Interessantemente, há rumores de que Swift escreveu duas faixas como uma homenagem ao tight end do Kansas City Chiefs. No entanto, a questão permanece: essas são as mesmas duas músicas que Kelce supostamente ‘favoreceu’ em detrimento das outras do álbum?

Tanto Swift quanto Kelce têm muito dinheiro

Swift recentemente se juntou ao clube bilionário, de acordo com a Forbes, em grande parte graças ao seu recorde Eras Tour. É relatado que o cantor superstar vale US$ 1,1 bilhão neste momento.

Kelce, por sua vez, construiu uma carreira histórica na NFL e, sem dúvida, será um membro do Hall da Fama no futuro. Atualmente, ele vale cerca de US$ 40 milhões, de acordo com relatórios recentes, enquanto seu podcast, o New Heights Podcast, que ele compartilha com o irmão Jason, vale cerca de US$ 2 milhões e está crescendo.