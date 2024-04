Travis Scott e Playboi Carti trazem calor ao SNL com performances épicas de “UTOPIA”

ADepois de um hiato de quase seis anos, Travis Scott fez um retorno triunfante ao Sábado à noite ao vivo etapa durante o Episódio de 30 de marçoproporcionando um desempenho hipnotizante.

Travis Scott deixou o público do SNL escravizado

O rapper, conhecido por sua eletrizante presença de palco, apresentou duas faixas de seu aclamado 2023 álbum, “UTOPIA,” cativando o público com sua mistura exclusiva de energia e talento artístico.

Começando a noite com “Meus olhos,” Scott’s o desempenho foi nada menos que espetacular.

Transformando o palco em um reino de sua própria criação, a entrega dinâmica do rapper foi igualada apenas pelas batidas pulsantes e visuais hipnotizantes que acompanhavam cada movimento seu.

Das notas de abertura assustadoras ao crescendo explosivo, Scott manteve o público fascinado, provando mais uma vez porque ele é uma força a ser reconhecida no mundo do hip-hop.

Mas a emoção não terminou aí.

Para sua segunda apresentação da noite Scott foi acompanhado no palco por ninguém menos que Livros da Playboy para a pista “FE! N.”

A colaboração acendeu o palco, com Scott e livro alimentando-se da energia um do outro enquanto apresentavam uma performance nada menos que elétrica.

Vestido com um conjunto de couro preto, Scott comandou o palco com sua arrogância que é sua marca registrada, enquanto livro trouxe seu talento único para o processo, resultando em uma performance que foi nada menos que inesquecível.

Além de suas apresentações musicais, Scott também exibiu seu talento cômico em um esquete musical ao lado do apresentador Ramy Youssef, provando que ele não é apenas um músico talentoso, mas um artista versátil por si só.

À frente dele SNL aparência, Scott lançou o videoclipe de “FE!N,” aumentando ainda mais a expectativa por sua apresentação ao vivo.

No entanto, em meio à emoção em torno de seu retorno aos holofotes, Scott se vê envolvido em processos judiciais decorrentes dos trágicos acontecimentos no festival de música Astroworld.

Apesar do litígio em curso, Scott permanece focado em seu ofício, continuando a ultrapassar os limites do hip-hop com seu som inovador e performances dinâmicas.

Com seu último álbum, “UTOPIA,” No topo das paradas e sendo aclamado pela crítica, Travis Scott provou mais uma vez porque é um dos artistas mais influentes de sua geração.