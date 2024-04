Travis Scott sai com Angel Reese e Jayden Daniels no campus da LSU para nova colaboração

Travis Scott teve o campus da LSU iluminado na quarta à noite … indo para Baton Rouge e saindo com atletas superestrelas Anjo Reese dar Jayden Daniels — e todos os alunos presentes enlouqueceram!!

La Flame está lançando sua nova cápsula de roupas e chapéus “Jack Goes Back to College” esta semana… e em homenagem à parceria com 28 universidades em todo o país, ele está aparecendo em várias escolas para promover a colaboração.