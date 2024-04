Travis Scott, Universidade do Texas, recebe reação negativa pela insensibilidade do Astroworld

Reproduzir conteúdo de vídeo





Travis ScottA promoção atual do Google, veiculada nas principais faculdades dos EUA, está causando GRANDES problemas na Universidade do Texas… está provocando o trauma do Astroworld nas pessoas novamente!!

O rapper de “Utopia”, e nativo de Houston, correu alegremente para o campo do Darrell K Royal Memorial Stadium na quinta-feira com o time de futebol americano Longhorns, criando toneladas de mídia para UT no processo.

A conta do Instagram da UT legendou uma das postagens, “POV: Travis Scott chega para treinar 🔥” … destacando um ângulo de câmera que mostrava jogadores correndo pelo chão como um rebanho de gado – mas alguns residentes do Texas estão indignados com o conteúdo .

Os fãs furiosos consideraram o conteúdo irresponsável… afinal, Travis ainda está lutando contra ações judiciais para seu festival Astroworld de 2021, onde 9 pessoas morreram após serem pisoteadas até a morte.



Trav e Live Nation estão tentando ativamente fazer com que os processos sejam arquivados, mas a aparição no UT não está lhe ajudando em nada.

Mesmo que inadvertidamente, as imagens no campo de futebol do UT estão trazendo à tona memórias da tragédia do Astroworld para algumas pessoas.



