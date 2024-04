Treinador: Sean Strickland ‘luta por aquela criança dentro dele que ele não conseguiu proteger’

O técnico de Sean Strickland, Eric Nicksick, está ciente das coisas que seu lutador diz nas redes sociais sobre saúde mental e quer que a estrela em ascensão saiba que ele sempre estará ao seu lado.

No Instagram, o ex-campeão dos médios do UFC falou aberta e honestamente sobre “lutar contra os demônios” dentro dele e as lutas que enfrenta. Nicksick nem sempre concorda com as coisas que seu lutador diz, mas quando se trata do lado mental do jogo – e de garantir que seus atletas estejam onde precisam estar nesse departamento – o técnico da Xtreme Couture admite que conhece bem seu lutador. .

Talvez, porém, Nicksick tenha dito que poderia fazer mais, observando a derrota de Strickland no UFC 297 para Dricus du Plessis e o conselho que ele deu a Strickland antes do round final.

“Eu sei por que ele luta, sei por quem ele luta – ele luta por aquela criança dentro dele que ele não conseguiu proteger”, disse Nicksick em A hora do MMA. “Ele lutará com qualquer um, e com todo mundo no mundo, por aquele carinha que está no [his heart]e eu disse isso para ele indo para a 5ª rodada [at UFC 297]. Eu gostaria de ter dito isso na quarta rodada, mas você precisa saber por quem e pelo que eles estão lutando.

“Essas são coisas nas quais acho que devo melhorar, especialmente com ele.”

A postagem recente de Strickland abriu muitos olhos. Ainda assim, ele disse que havia um propósito por trás disso, dizendo a seus fãs que entende que muitos passam por batalhas semelhantes e quer lembrá-los de que “não estão sozinhos” na batalha.

Strickland, 33, juntou-se ao grupo de Theo Von Nessa semana passada podcast em janeiro e contou alguns de seus horríveis traumas de infância em uma entrevista emocionante.

Quando se trata de tudo que Strickland e outros lutadores passaram em suas vidas, incluindo suas carreiras de lutador, Nicksick tem uma mensagem de apoio.

“Esses homens e mulheres passam por tanta coisa, especialmente neste esporte, então você combina o fato com o dano cerebral que você está acumulando ano após ano após ano, e o CTE, então você adiciona o fato da história desse cara e passado”, disse Nicksick. “Cara, não tenha medo de falar sobre algumas dessas coisas. Não precisa ser em Theo Von. Podemos ir tomar um café, sentar e conversar, eu e você, e isso permanece na árvore da confiança.

“Isso também me ajuda a entender mais sobre meu lutador.”