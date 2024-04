Treinadores do Washington Huskies sob pressão por suposto conhecimento de acusações de estupro contra Tybo Rogers

Washington Huskies correndo de volta Tybo Rogers’ os problemas legais continuam a aumentar, já que ele foi recentemente acusado de agressão de quarto grau, além das duas acusações de estupro das quais ele se declarou inocente em abril.

Caleb Williams responde aos críticos de suas unhas e lábios pintados com momento de queda do microfone

Rogers enfrenta acusações por dois incidentes separados

As novas acusações resultam de um incidente separado em Marcharonde Rogério e companheiro de equipe Diesel Gordon supostamente agrediu um ciclista após uma encontro de raiva na estrada.

Segundo a universidade, os dois alunos foram suspensos de todas as atividades do time de futebol desde 5 de abrile permanecem suspensos por tempo indeterminado.

Este último desenvolvimento acrescenta outra camada de controvérsia à saga em curso em torno Rogériocom documentos revelados esta semana levantando questões sobre o Universidade de Washingtonno conhecimento potencial da comissão técnica sobre as acusações de estupro contra ele.

Rogério já se declarou inocente das acusações de estupro Quinta-feira, 18 de abril.

De acordo com um Documento da polícia de Seattle detalhando a investigação, uma mulher relatou ter sido agredida sexualmente por Rogério no final Novembro de 2023.

Dois dias depois que ela apresentou um Relatório Título IX e postado sobre o incidente nas redes sociais, e-mails circularam dentro do UW departamento de atletismo.

Detetive da Polícia de Seattle Emily Akiyama observou no relatório que o cronograma desses eventos, juntamente com os comentários feitos pela comissão técnica em torno Rogério suspensão repentina do Lista de jogos do Campeonato Pac-12levou-a a acreditar que eles poderiam estar cientes das acusações.

Quando os treinadores dos Huskies souberam das acusações contra Rogers?

O documento revelou que os treinadores receberam informações de contato de um advogado de defesa criminal e foram instados a repassá-las para Rogério.

Isso gerou indignação e exige uma investigação sobre a forma como o departamento de atletismo lidou com a situação.

Enquanto treinador Kalen De Boer afirmou que segue o protocolo em relação a tais alegações, permanecem dúvidas sobre a extensão do conhecimento dos treinadores e suas ações, se houver.

A Universidade enfrenta uma tarefa difícil para restaurar a confiança e garantir que os procedimentos adequados sejam seguidos ao lidar com questões tão sensíveis.

Enquanto isso, Rogério aguarda julgamento de todas as acusações contra ele e continua suspenso do time de futebol.