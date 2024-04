Triple H aborda possíveis cruzamentos entre UFC e WWE; Logan Paul se voluntaria para lutar

Com o UFC e a WWE operando agora sob o mesmo guarda-chuva que o TKO Group Holdings, é impossível evitar perguntas sobre as duas organizações promovendo algum tipo de evento crossover.

Michael Chandler apareceu recentemente em um episódio de Segunda à noite crua para chamar Conor McGregor. Semanas depois, Rey Mysterio Jr. ajudou a animar o card do UFC Cidade do México e compareceu como convidado da promoção. Mas Paul “Triple H” Levesque, diretor de conteúdo da WWE e atual chefe de criação, não vê mais troca de talentos acontecendo tão cedo.

“Não sei. Esse esporte é tão difícil”, disse Levesque no Logan Paul’s Impulsivo podcast. “Ainda há alguns caras que trabalham para nós que têm fortes antecedentes amadores, wrestling amador, Chad Gable ou algo assim, mas esse é um mundo totalmente diferente quando alguém começa a socar e chutar você também.

“Há tantos fatores para isso, então [it’d be difficult] para eu dizer: ‘Acho que essa pessoa do nosso mundo faria o bem porque parece ser durão’”.

Não demorou muito para Paul levantar a mão para se voluntariar como um superastro da WWE que poderia potencialmente passar para o UFC.

Paul sugeriu a possibilidade de lutar por vários anos, especialmente depois de lutar boxe contra nomes como Floyd Mayweather e Dillon Danis. Ele também vem de uma experiência de wrestling, onde ficou em quinto lugar no estado, em sua terra natal, Ohio, durante seu último ano na Westlake High.

“Envie-me”, disse Paul. “Eu lutei. Eu luto agora. Eu faria isso. Eu faria isso totalmente. Para o parceiro de dança certo, sim, eu adoraria fazer uma luta no UFC. Agora que vocês são parceiros, acho que no momento certo isso poderia fazer muito sentido.”

Por mais atraente que essa oferta possa ser, Levesque não parecia tão interessado em enviar seus artistas para o UFC, assim como o CEO do UFC, Dana White, quer sacrificar um dos principais nomes de seu elenco para tentar a WWE.

Apesar da relação comercial que o UFC e a WWE agora compartilham, Levesque sabe que as duas empresas ainda estão a quilômetros de distância no que realmente fazem e promovem.

“Embora haja semelhanças com o que fazemos porque é centrado no combate, não poderíamos ser mais diferentes”, explicou Levesque. “Lembro-me de ter conversado com Dana há muito tempo. Estávamos no tapete vermelho dos ESPYs e [UFC] tinham acabado de fazer o China Performance Institute, eles acabaram de fazer um investimento enorme lá. Tinha acabado de ser lançado e estávamos conversando, eu disse: ‘Ei, parabéns pelo assunto da China.’ Ele disse, ‘Sim, eu sei que é um momento incrível agora. Só preciso fazer com que a chinesa ganhe no sábado’, porque eles tinham um pay-per-view. Ele fica tipo, ‘Se ela ganhar, será incrível. Se ela não o fizer, é como se eu estivesse condenado. Eu pensei, essa é a beleza do que fazemos – eu sei que ela vence no nosso esporte!

“É diferente. Há uma grande diferença no que fazemos. É difícil misturar os dois, exceto quando funciona. Mas eles quase precisam ser separados. Como Brock [Lesnar] não estava lutando ativamente enquanto ele estava [in WWE] Fazendo isso. Eu acho que você tem que apostar tudo em um ou outro. Difícil fazer as duas coisas.

Portanto, parece altamente improvável que Jon Jones marche até o ringue para desafiar Cody Rhodes tão cedo. Também é bastante duvidoso que Roman Reigns tente se afirmar na disputa pelo título dos pesos pesados ​​do UFC.

Dito isto, Levesque prometeu que ainda haverá oportunidades para o UFC e a WWE trabalharem juntos, mas não como alguns fãs podem pensar quando a palavra crossover é lançada na conversa.

“Acho que tudo isso está em jogo, mas os atletas deles estão muito ocupados, os nossos estão muito ocupados”, disse Levesque. “Como o Chandler vindo no nosso ou o Rey Mysterio que lutou há pouco pelo UFC e fez algumas coisas com eles, acho que você verá coisas assim.

“Acho que também nos veremos entrando em mercados com eventos combinados. Então talvez seja uma sexta-feira e haja um Esmagar, e depois no sábado tem uma luta do UFC, e no domingo tem algo da WWE. Onde você vai para uma região e simplesmente assume o controle. Portanto, estamos analisando experiências como essa e diferentes maneiras de combinar as duas.”