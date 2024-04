Trump reclama do tribunal frio e da falta do aniversário de Melania

Donald Trump tem outro problema com seu julgamento criminal em Nova York – além do fato de que ele está sendo processado e forçado a comparecer diariamente… o tribunal aparentemente está congelando!

O ex-Prez estava de volta à Big Apple na sexta-feira para mais um dia de discussões e depoimentos de testemunhas enquanto o Gabinete do Promotor de Justiça de Manhattan vai atrás dele por causa de seus supostos pagamentos de dinheiro secreto a Daniels tempestuoso … e a última reclamação da DT é sobre a baixa temperatura.

Ele conversou com a imprensa fora do tribunal antes de entrar, e Don deixou bem claro que acha o espaço muito frio… o que ele parece achar que é de propósito.

Trump fez questão de observar que a sala do tribunal era muitas vezes muito fria e sugeriu que isso estava sendo feito deliberadamente para prejudicá-lo – assim como tudo o mais no julgamento, do seu ponto de vista. Ele disse que não deveria ser tão difícil aquecer o lugar… mas então meio que aceitou, dizendo que estava tudo bem.