Tyson Fury acha que o tamanho de Oleksandr Usyk será prejudicial para ele: ‘Ele é um peso cruzador’

Fúria de Tyson geralmente adora brincadeiras e brincadeiras quando está se preparando para uma luta, mas ele conhece essa luta contra Oleksandr Usyk é importante para o seu legado. Ao contrário da falta de preparação que teve contra Francisco Ngannou, o ‘Rei Cigano‘ está definitivamente levando essa luta a sério. Ele sabe que perder para um adversário claramente menor que ele seria considerado uma vergonha. Quando ele pegou o microfone durante a coletiva de imprensa de quarta-feira antes da luta, Fury cuspia verdades como não víamos dele há algum tempo. Ele queria deixar claro sobre a evidente diferença de tamanho entre os dois lutadores.

Tyson Fury e Oleksandr Usyk revivem o velho oeste e muito mais em uma promoção épica para sua próxima lutaTwitter

Tyson Fury é extremamente confiante devido à diferença de tamanho

Embora Oleksandr Usyk derrotado Antonio Josué com relativa facilidade, Fury ainda se considera o lutador mais habilidoso de ambos. Considerando que desta vez está se preparando bem, Fury exala confiança e sabe que vai entrar naquele ringue e dar um show. Fury estava tão confiante hoje que até deu a Usyk seus apoios e pediu à imprensa que não o castigasse se ele perdesse. De acordo com Tyson, todos nós experimentaremos em primeira mão como é colocar um peso pesado contra um peso cruzador. Sobre 18 de maiofinalmente descobriremos se Oleksandr Usyk tem tudo para vencer um dos pesos pesados ​​mais assustadores da história do boxe. Para o britânico, a próxima luta é muito simples de analisar.

Fúria de Tyson disse: “Se Tyson Fúria não consigo vencer Usyk, Tyson não é bom. Fim do. Este é o meu tempo, o meu destino, a minha época e a minha geração. Fatos.Isso não é pessoal entre nós; é estritamente comercial. Há muita coisa em jogo, mas eu não o odeio e ele não me odeia. Qualquer um tem que respeitar suas conquistas e tenho uma tarefa difícil pela frente. Por favor, não diga que ele é um merda depois de vencê-lo, mas minha opinião pessoal é que temos divisões de peso por uma razão e quando os pesos-cruzeiros se aproximam dos meninos grandes, eles são derrotados. Você pode vencer os grandes médios, mas não pode vencer os grandes da elite, porque o tamanho realmente importa e ele será considerado fraco contra mim.”