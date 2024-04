UConn Huskies venceu seu segundo torneio consecutivo da NCAA contra Purdue

TOs UConn Huskies conquistaram sua segunda vitória consecutiva no torneio NCAA March Madness contra Purdue em um jogo que terminou antes de terminar, depois de marcarem a diferença de 15 pontos da qual Purdue nunca se recuperaria.

UConn Huskies repetem no campeonato da NCAA

Assim que a campainha tocou, o estrondo dos canhões de confete provocou uma onda de emoção na multidão que fazia história na State Farm Arena.

Purdue teve uma jornada estelar no March Madness e conseguiu ter um histórico impressionante com 34 participações em torneios da NCAA e uma louvável proporção de vitórias e derrotas de 45-33.

No entanto, o cobiçado título nacional permaneceu indefinido, com o seu primeiro contato com a glória remontando a 1980.

O legado do basquete de Purdue está repleto de lendas da velha escola e de histórias de resiliência e ambição, especificamente por duas aparições na Final Four da história, em 1969 e 1980.