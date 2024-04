UConn removendo postes de luz do campus antes da final 4 após o caos no ano passado

A Universidade de Connecticut não está brincando este ano … com suas equipes masculina e feminina de basquete na Final Four, a U não está correndo nenhum risco, removendo todos os postes de luz do campus para impedir qualquer devassidão quadrada em suas trilhas!

TMZ Esportes conversamos com UConn na terça-feira – e com os dois times de basquete a apenas duas vitórias do Natty’s – perguntamos sobre precauções … dada a loucura que as coisas ficaram durante a comemoração do ano passado, depois que os homens venceram.

Lembre-se, os estudantes causaram hella dano ao campus Storrs, incluindo derrubar postes de luz e jogá-los através de edifícios.

Então, UConn os removeu!

“Dada a prevalência de danos aos postes de luz de alumínio do campus ao longo da Fairfield Way no ano passado, a Universidade está removendo-os temporariamente e instalou luminárias de parede naquela área”, disse-nos um porta-voz da UConn.

“Eles fornecem a mesma quantidade de iluminação sem serem vulneráveis ​​a serem removidos e mal utilizados, como ocorreu no ano passado”.

Fomos informados de que álcool NÃO será servido no Pavilhão Gampel… e os eventos serão “limitados” aos alunos da UConn.

“A Universidade também está trabalhando com nossos parceiros do campus para compartilhar mensagens com seus respectivos grupos de estudantes, com foco em destacar os melhores ao torcer por nossos Huskies e representar nossa Universidade com orgulho”, disse o porta-voz.

O caos do ano passado resultou em 39 prisões (25 delas estudantes)… embora a UConn tenha acrescentado que a maioria da comunidade agiu de maneira “responsável”.

Se ambas as equipes vencerem os campeonatos da NCAA, será o 6º campeonato masculino e o 12º campeonato feminino.