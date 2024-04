UFC 300: Alex Pereira x Jamahal Hill assistir festa ao vivo

O MMA Fighting oferece uma festa de transmissão ao vivo para o histórico evento UFC 300 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Na luta principal, Alex Pereira defende pela primeira vez o título dos meio-pesados ​​do UFC contra o ex-campeão Jamahal Hill.

Junte-se a Mike Heck do MMA Fighting, Conner Burks e outros convidados especiais para assistir junto com o UFC 300. Pela primeira vez, a festa de observação contará com todas as lutas do card.

Na co-luta principal, Zhang Weili defende o título dos palhas contra Yan Xiaonan na primeira luta pelo campeonato totalmente chinês.

O UFC 300 também apresenta Justin Gaethje defendendo o título “BMF” contra o ex-campeão dos penas Max Holloway, enquanto o ex-campeão dos leves Charles Oliveira enfrenta o desafiante Arman Tsarukyan em uma luta crucial nos leves.

O card principal do UFC 300 abre com a estrela em ascensão Bo Nickal enfrentando Cody Brundage. O card preliminar traz lutas como a estreia de Kayla Harrison no UFC enquanto ela enfrenta a ex-campeã Holly Holm, Aljamain Sterling fazendo sua estreia no peso pena contra Calvin Kattar, e uma batalha entre os ex-campeões mundiais Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt.

Assista ao UFC 300 Watch Party do MMA Fighting em horário especial de início às 18h ET / 15h PT.