UFC 300 Caminhos para a Vitória: Como cada lutador nas 3 lutas pelo título do card pode sair como campeão

UFC 300 está finalmente aqui e, uau, é uma loucura.

Com três lutas pelo título, 12 campeões no UFC e duas vezes medalhista de ouro olímpico, o UFC 300 é possivelmente o maior card de MMA já montado. Embora normalmente observemos como os lutadores do evento principal podem vencer antes de qualquer evento pay-per-view, há simplesmente muitas lutas boas para restringir as coisas a apenas um colapso. Então, em homenagem ao evento especial, estamos fazendo um Paths to Victory especial, analisando como cada lutador que disputa o ouro no sábado pode deixar a T-Mobile Arena como campeão.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alex Pereira e Jamahal Hill no UFC 300

Na luta principal deste fim de semana, Alex Pereira coloca em jogo o título dos meio-pesados ​​contra o ex-campeão Jamahal Hill em uma luta que oferece mais perguntas do que respostas.

Pereira é ex-kickboxer do Glory e um dos melhores atacantes do mundo atualmente. Esse é o seu pão com manteiga, e o núcleo de seus centros de ataque está no poder sobrenatural. Seus socos são denso. Quando ele bate nas pessoas, todos os seus corpos se movem, mesmo que ele nunca pareça estar dando um soco forte. O homem simplesmente bate, e essa ameaça o torna ridiculamente perigoso quando você acrescenta que ele é extremamente habilidoso e tem um ótimo timing.

Assim como Pereira, Hill ganha dinheiro em pé. “Sweet Dreams” nunca derrubou em sua carreira no UFC – ele tem tido grande sucesso em nocautear pessoas. Hill não tem a força natural de Pereira, mas tem um jab sólido, boas combinações e trabalha em ritmo altíssimo. O volume aliado à habilidade de finalização fazem de Hill uma ameaça substancial para qualquer um que enfrente.

As questões para esta luta giram em torno de Hill. Ele está voltando de uma lesão no tendão de Aquiles e, dizem, ele voltará em breve. Pereira é um excelente chutador de pernas. Então, se isso for verdade, o que acontece quando a perna de Hill começa a ser cortada? Além disso, Hill é claramente um bom lutador. Mas seu desempenho contra Glover Teixeira para conquistar o título vago foi tão superior ao resto de sua carreira que é difícil saber exatamente o quão bom ele é. No sábado, descobriremos.

Predição

Muitas coisas favorecem Pereira. Até prova em contrário, ele é um atacante superior e não vem de uma lesão grave. É uma má ideia para alguém que não se chama Israel Adesanya dar a mão a Pereira de boa vontade e, até onde sei, Hill não mudou de nome. Então tenho que favorecer o campeão.

Alex Pereira derrotou. Jamahal Hill por nocaute (socos) – 3:45, Round 3.

Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Zhang Weili e Yan Xiaonan

Na co-luta principal, Zhang Weili coloca em jogo o título do peso palha contra Yan Xiaonan em uma luta que determinará não apenas a supremacia dos 115 libras, mas quem é o melhor lutador da China.

Zhang é a atual melhor lutadora peso por peso do esporte e, em sua segunda disputa pelo título do peso palha, ela mostrou maior diversidade em suas habilidades. Durante sua primeira corrida até o cinturão, ela destruiu todo mundo por pura fisicalidade e poder. Ultimamente, porém, ela está implantando essa fisicalidade de uma maneira mais aguçada, usando suas habilidades de luta livre para levar as lutas ao tatame, onde ela pode entrar no modo fera a partir da posição superior. Ela ainda é difícil como perfuradora poderosa. Mas o final de sua carreira tem um pouco de Georges St-Pierre.

Apesar de 10 lutas no UFC, Yan ainda parece um mistério. Em suas primeiras nove lutas, Yan foi uma atacante de volume decentemente habilidosa, que não tinha força ou instinto de finalização para realmente machucar os oponentes em pé. Então ela lutou com Jéssica Andrade e, aparentemente do nada, nocauteou uma das lutadoras mais fisicamente imponentes que já entrou na jaula. Se ela quiser conquistar o cinturão do peso palha, terá que fazê-lo novamente no sábado.

Predição

Esse deve será um ótimo confronto para Zhang. Apesar de seu desempenho mais recente, Yan não é uma grande ameaça em pé e, embora seja uma excelente lutadora defensiva, não é excepcional. Carla Esparza foi capaz de plantar Yan repetidamente no tatame e trabalhá-la na posição superior, e Zhang tem cerca de 48 vezes a força física de Esparza.

Zhang Weili derrotou Yan Xiaonan por nocaute técnico (socos do crucifixo) – 4:03, Round 4.

Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Justin Gaethe e Max Holloway no UFC 300

Esta é a luta que todos esperavam. Na luta no card principal, Justin Gaethje coloca seu título “BMF” em jogo contra Max Holloway, e a anarquia com certeza acontecerá.

Gaethje é o lutador mais emocionante do MMA hoje e, possivelmente, de todos os tempos. Embora ele tenha um pedigree de luta livre da Divisão 1, ele raramente o usa. Em vez disso, seu jogo é – em suas próprias palavras – criar acidentes de carro. Ele é um perfurador monstruosamente poderoso, com alguns dos melhores chutes baixos do esporte, e seu plano é pressionar os oponentes até que eles desmoronem. É altamente eficaz, principalmente porque ele também é extremamente durável.

Holloway é o ex-campeão peso pena que está sozinho quando se trata de números impressionantes no UFC. Ele não é um grande perfurador, mas compensa acertando seus oponentes uma quantidade absurda de vezes. Acrescente a isso, ele tem um dos melhores boxeadores do esporte e um queixo lindo de todos os tempos. Isso torna as coisas muito difíceis para quem entra na jaula com ele.

Predição

Essa luta vai ser uma loucura. Ambos os homens são duráveis, violentos e nunca querem dar um passo para trás. Os chutes nas pernas de Gaethje são uma séria ameaça para Holloway, que já esteve fraco lá no passado. Mas o jab e as combinações de Holloway são um grande problema para Gaethje, que depende muito de encobrir a defesa. Em última análise, quem recuar é quem vai perder. EU pensar isso vai acabar sendo Gaethje, só porque o queixo de Holloway é muito bom e seu volume vai começar a tomar conta.

Max Holloway derrotou. Justin Gaethje por nocaute técnico (socos) – 1:05, Round 5.

Seção de bônus!

Claro, poderíamos parar nas três primeiras lutas, mas isso ainda deixa de fora SETE ex-campeões do UFC. Esta carta está ridiculamente empilhada, então vamos fazer previsões rápidas de acertos para as lutas restantes.

Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan

Uma luta ultrajante. Oliveira é super perigoso em todos os lugares, mas Tsarukyan está subindo e não terá medo de atacar no solo. Será muito parecido com Oliveira x Islam Makhachev, e como Oliveira quase nunca perde por decisão, Tsarukyan por finalização está em jogo. Tsarukyan por nocaute técnico.

Bo Nickal vs. Cody Brundage

Uma execução de cartão principal. Nickal é um dos melhores prospectos do MMA de todos os tempos e, embora Brundage esteja no jogo, ele não tem ferramentas para competir com Nickal em nenhuma fase do MMA. Nickal pelo que ele quiser.

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakić

Prochazka é a encarnação do caos, e Rakic ​​não é isso. A termodinâmica nos diz que todas as coisas tendem à entropia, e isso é o mesmo aqui. Rakic ​​não é o tipo de ameaça final para tirar vantagem da selvageria de Prochazka, e ele não é tão durável para não ser desencadeado por essa mesma selvageria. Prochazka por nocaute.

Calvin Gatos vs. Aljamain Sterling

Este é um grande primeiro passo no peso pena para o ex-campeão peso galo. Kattar é grande, um excelente boxeador e um lutador defensivo excepcional. Aljo precisa encontrar o caminho para trás e fazê-lo rapidamente, mas não estou confiante de que isso aconteça. Zabit Magomedsharipov teve problemas para controlar Kattar no chão e não abre mão do tamanho natural. Kattar por decisão.

Holly Holm vs. Kayla Harrison

Simplificando, Holm é simplesmente velho. Aos 42 anos, ela ainda é forte fisicamente, mas não é a lutadora de antes. Harrison ainda é áspero, principalmente nos pés. Mas ela é um exemplar de atleta. A única questão é como Harrison estará aos 135 anos, e cheguei à conclusão de que o bicampeão olímpico vai ganhar peso de maneira profissional e inteligente. Harrison por nocaute técnico (cotovelos).

Sadiq Yusuf vs. Diego Lopes

Yusuff é o lutador mais comedido e estabelecido. Lopes apareceu do nada e é uma força ofensiva emocionante. Mas a falta de foco na defesa dele é um grande ponto de interrogação. Se Lopes conseguir tirar Yusuff do jogo, ele terá uma grande chance. Mas acho que Yusuff luta de maneira inteligente. Yusuff por decisão.

Jalin Turner vs. Renato Moicano

Turner é tão grande. O homem é um peso médio disfarçado de peso leve e, além disso, tem muita habilidade também. Moicano é ex-peso pena e se conseguir levar Turner ao tatame repetidamente, ele tem uma chance. Mas não acho que isso esteja acontecendo. Turner é muito perigoso em pé e é habilidoso o suficiente na luta agarrada para mitigar um dos ataques de Moicano. Turner por nocaute técnico.

Jéssica Andrade vs. Marina Rodrigues

É difícil saber onde Andrade está em sua carreira, dadas as suas performances recentes de altos e baixos. Mas também não é como se Rodriguez estivesse incendiando o mundo. Rodriguez precisa manter essa posição e superar Andrade, e Andrade precisa dar uma surra em Rodriguez, derrubá-la e esmagá-la. Ambos são muito possíveis. Andrade por nocaute técnico.

Bobby Verde vs. Jim Miller

Em outro mundo, Green estaria em grande vantagem neste fim de semana. Ele é um lutador defensivo bom o suficiente, e seu volume e habilidade nos pés tornam as coisas difíceis para Miller. Mas este é o UFC 300. Jim Miller não está perdendo. Você poderia colocá-lo lá com o principal Khabib Nurmagomedov, e Miller está encontrando uma maneira de vencer. Miller por decisão.

Deiveson Figueiredo vs. Cody Garbrandt

Já escrevi sobre essa luta, mas o resumo é simples: Garbrandt não consegue evitar de se envolver em brigas que não lhe agradam. Figueiredo é adequado para uma batalha de ganchos. O queixo de Garbrandt irá falhar mais uma vez, e Figgy Smalls consegue a vitória. Figueiredo por nocaute.