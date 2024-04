UFC 300: Dana White distribuirá bônus de desempenho de US$ 300 mil, lutadores enlouquecem na imprensa

Peça e você receberá.

Antes do UFC 300, no sábado, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que a promoção distribuirá bônus de desempenho de US$ 300 mil para o card histórico que acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

A decisão foi tomada durante a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 300. De antemão, alguns lutadores pediram bônus maiores para o grande evento, que conta com 12 campeões atuais ou ex-campeões.

Após ser apontado que a promoção concedeu bônus de US$ 100 mil no UFC 100, White se voltou para os 26 atletas no palco para perguntar o que eles queriam para o UFC 300.

Dana White: “A que deveria ser elevado?”

Lutadores: “$ 300.000!”

Dana White: “$ 300.000. Está feito!”

O competidor peso pena Sodiq Yusuff tentou arrancar ainda mais dinheiro do CEO do UFC, pedindo bônus para todas as três partes do card – preliminares iniciais, preliminares e card principal – mas White não estava pronto para ir tão longe.

“Há US$ 1,2 milhão em bônus”, disse White em resposta. “Lute com você.”

O UFC ocasionalmente aumenta os bônus para eventos especiais como esses, incluindo momentos em que White concedeu um bônus a cada lutador que finalizou.

Desta vez, os lutadores do UFC 300 estão disputando uma chance de US$ 300 mil pelos dois bônus de “Performance da Noite”, além de US$ 300 mil cada para os lutadores envolvidos na “Luta da Noite”.