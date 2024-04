UFC 300 Embedded, Episódio 4: ‘Estou vindo em busca de violência direta, dominação direta’

No quarto episódio do UFC 300 Embedded, as estrelas do UFC 300 cumprem obrigações de mídia, Kayla Harrison ganha uma jaqueta especial do UFC 300, Charles Oliveira e Jamahal Hill fazem um treinamento de última hora, Hill coleta assinaturas do card da luta, incluindo seu oponente, O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, que explica a palavra “chama”.

Confira o quarto episódio do UFC 300 com o card de luta de grande sucesso daqui a apenas dois dias, no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.