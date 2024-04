UFC 300: Jon Anik, Joe Rogan e Daniel Cormier devem convocar evento histórico

A equipe de transmissão do histórico card do UFC 300 estará com os suspeitos do costume atrás do balcão da T-Mobile Arena, em Las Vegas, no dia 13 de abril.

Jon Anik lidera a equipe cuidando das tarefas jogo a jogo, como de costume. O comediante e podcaster Joe Rogan está ao lado do ex-campeão de duas divisões e membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier que cuida dos comentários coloridos do evento.

Dirigentes do UFC confirmaram a equipe de transmissão do MMA Fighting na quinta-feira.

Além de Anik, Rogan e Cormier nos comentários, Megan Olivi atua como repórter na arena, cuidando de notícias e entrevistas nos bastidores. O veterano do UFC Din Thomas se junta à transmissão como “treinador” para oferecer sua visão das lutas durante a transmissão.

O multi-desafiante ao título do UFC Chael Sonnen e Anthony Smith se juntam à mesa para fornecer análises do card com o famoso comentarista de boxe Teddy Atlas também na equipe de transmissão.

O enorme card do UFC 300 traz três lutas pelo título, incluindo a luta principal, com Alex Pereira colocando seu título dos meio-pesados ​​em jogo contra Jamahal Hill. No co-evento principal, o atual campeão peso palha Zhang Weili enfrenta Yan Xiaonan, e Justin Gaethje enfrenta Max Holloway em uma luta pelo título “BMF” de cinco rounds.

O card principal do pay-per-view vai ao ar pela ESPN + com horário de início às 22h ET, com as preliminares previstas para começar às 18h ET na ESPN e ESPN +.