UFC 303 ganha nova luta entre lutadores ranqueados pelo card McGregor x Chandler

Uma batalha entre os 10 melhores pesos galos femininos foi adicionada ao card da Semana Internacional da Luta do UFC.

A promoção anunciou nesta terça-feira que o confronto entre a recente desafiante ao título Mayra Bueno Silva e Macy Chiasson está marcado para o UFC 303, que acontece no dia 29 de junho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Bueno Silva retorna à ação depois de perder a oportunidade de conquistar o título do UFC, perdendo na decisão unânime para Raquel Pennington o título vago no UFC 297, em janeiro. Antes disso, o terceiro colocado no peso galo no ranking global do MMA Fighting ficou invicto depois de passar do peso mosca, incluindo vitórias por paralisação sobre Lina Lansberg e Stephanie Egger.

Chiasson entra na luta vencendo quatro de suas últimas seis lutas, incluindo uma vitória por finalização no primeiro round sobre Pannie Kianzad no UFC Vegas 88 em março – a primeira aparição do nono peso galo do MMA Fighting desde a derrota por paralisação em setembro de 2022 para Irene Aldana no UFC 279.

O UFC 303 será encabeçado pelo tão aguardado retorno de Conor McGregor, que enfrentará Michael Chandler na disputa dos meio-médios.