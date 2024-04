UFC implementa nova política de ingressos para amigos e familiares de lutadores em eventos APEX

Uma nova política de ingressos está em vigor para os eventos Fight Night no UFC APEX em Las Vegas.

Em memorando enviado a lutadores e dirigentes nesta terça-feira pelo diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, obtido pela MMA Fighting, os lutadores que competirem com cartão APEX receberão “quatro vagas apenas para amigos e familiares assistirem à luta” a partir do UFC Vegas 90 de sábado. evento.

Assim que a luta do lutador terminar, um novo grupo de pessoas irá substituí-lo na próxima luta, segundo o memorando.

“Após a luta, seus convidados serão escoltados para fora do APEX”, afirmou Campbell. “Esta prática estará em vigor em todos os eventos do UFC APEX daqui para frente.”

Antes da mudança, era difícil conseguir ingressos gratuitos para eventos APEX e, embora fossem distribuídos mediante solicitação de tempos em tempos, na maioria das vezes esse não era o caso, de acordo com várias pessoas com conhecimento do situação. Uma pessoa disse ao MMA Fighting que a maioria das composições normalmente iria para lutadores que competem no evento principal.

O UFC Vegas 90 deste sábado tem como atração principal a revanche no peso médio entre Brendan Allen e Chris Curtis.