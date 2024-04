UFC lança nova luva mais leve para reduzir arranhões nos olhos e lesões nas mãos, estreará em breve

O UFC fez uma grande mudança de equipamento.

Em apresentação oficial na sexta-feira em Las Vegas, a promoção revelou novas luvas com as quais seus lutadores competirão daqui para frente. A mudança foi feita com o objetivo de reduzir lesões nas mãos e cutucadas nos olhos, mantendo a destreza e não afetando o desempenho ou os resultados.

As luvas deverão ser utilizadas em competição pela primeira vez no UFC 302, no dia 1º de junho, em Newark, NJ.

Veja abaixo fotos da variante ouro, que será usada exclusivamente nas lutas pelo título do UFC.

As luvas também virão em bronze (padrão para lutas sem título), azul (Dana BrancoSérie de Concorrentes) e vermelho para programação de desenvolvimento adjacente ao UFC (ou seja, “Road to UFC”).

A apresentação desta sexta contou com um vídeo narrado pelo vice-presidente de produtos de consumo do UFC, Ember Morr, que anunciou que o design das novas luvas foi feito pela fabricante de equipamentos esportivos VICIS RDI. O vídeo também contou com a participação do vice-presidente de desenvolvimento de produtos do VICIS, Jason Neubauer, que explicou como alguns dos novos recursos beneficiariam os lutadores.

“A luva atual que eles usavam era basicamente um pedaço de espuma, uma peça sólida”, disse Neubauer. “Não foi realmente desenvolvido como um tipo de espuma para mitigação de impactos, era apenas mais ou menos uma certa densidade que parecia funcionar bem para combates. A limitação é o quanto ela absorve o impacto, mas também sua rigidez, e essa foi provavelmente uma das principais partes da luva, era que a rigidez não permitiria que você abrisse e fechasse facilmente a mão e, portanto, você poderia ter olhos cutucadas ou outras dificuldades durante a luta.

“O que desenvolvemos foi um sistema de deslizamento multicamadas que nos permitiu continuar a mitigar esses impactos, mas permitir que essas camadas deslizantes deslizassem umas sobre as outras durante o uso, sem nunca minimizar o deslocamento real entre sua mão e a borda externa do luva.”

Também foram feitas alterações nas costuras, no acolchoamento, na pulseira e nos orifícios para os dedos, tudo com o intuito de reduzir lesões.

“O produto final é algo que nos deixa extremamente entusiasmados”, disse Morr. “É uma luva que realmente vai revolucionar o espaço das luvas de luta no MMA. Algumas das mudanças que você verá na nova luva são que não há costuras ao redor da mão, todas as aparências estão na parte interna, então não há lugar para ocorrer uma laceração em uma costura. O acolchoamento nas costas da mão foi dividido em dois e essencialmente o primeiro acolchoamento dessa quebra permite que a mão tenha esse movimento, enquanto a nova tecnologia de camadas permite que as mãos se movam e sejam flexíveis. Deixando de lado o sistema de camadas, as espumas são espumas diferentes, elas permitem a dispersão do impacto para que você não obtenha tanto impacto em um ponto único da junta, então você vê mais distribuição do golpe pela mão.

“Existem almofadas que ficam no osso, na parte externa de cada lado da mão. A nova pulseira é curva e ergonômica, de modo que se ajusta ao pulso. Não há mais espaço para colocar a mão na luva real, e então é uma cinta multifuncional, então também permite que aquele ajuste personalizado e justo seja exatamente como o lutador deseja em torno de seu pulso e fornece suporte.

“Os orifícios para os dedos costumavam ser cortados diretamente no dedo. Agora cortamos em um ângulo para que não haja volume sob o dedo, o que permite que você feche as mãos e não lute contra o couro da mão.”

Os lutadores do UFC Vanessa Demopoulos e Julian Erosa também participaram do vídeo, endossando uma versão demo da luva, que também passou por testes ao vivo durante a temporada mais recente da Contender Series.

Durante uma sessão de perguntas e respostas após a apresentação, o vice-presidente sênior do UFC Performance Institute, Duncan French, disse que as estatísticas mostraram que houve uma redução de cutucadas nos olhos nas competições da Contender Series, mas não pôde confirmar se isso poderia ser atribuído principalmente ao design atualizado das luvas.

“Esperamos que isso seja consequência de um redesenho e da natureza da luva, mas estamos todos observando o avanço para garantir que esse seja o caso”, disse French.

Veja informações, especificações e mais fotos do comunicado de imprensa oficial do lançamento da luva do UFC abaixo.

Recursos de construção • Novo sistema de travamento da pulseira, que se ajusta melhor ao pulso, eliminando qualquer espaço que permita ao oponente agarrar a luva • A falta de costuras minimiza escoriações e cortes; todas as costuras estão agora no lado da palma da mão, logo abaixo dos dedos • O acolchoamento inovador torna mais fácil para os lutadores manterem os dedos em uma posição natural e minimiza as cutucadas nos olhos • A remoção da amarração dos dedos reduz o volume e minimiza costuras que podem causar abrasões e cortes • Acolchoamento adicionado às laterais da luva nos dedos indicador e mínimo para proteger a estrutura óssea vulnerável Ajuste e dimensionamento • O tamanho das luvas foi redimensionado para melhor se ajustar às mãos dos atletas; perfil mais fino remove o excesso de espaço na parte externa da mão • Eliminação do tamanho masculino/feminino, simplificando o número de luvas para 10 tamanhos unissex, de XXXS a XXXXL, que aumentam adequadamente com o aumento do tamanho da mão Peso • Peso minimizado e diferencial de peso com base nos tamanhos – A luva pesa entre 3-4,9 onças (diferencial de 1,9 onças) – Peso reduzido em 1-1,5 onças em relação à luva anterior do UFC Forma • Pulseira ergonômica curva para melhor ajuste ao pulso • Orifícios para os dedos em formato de concha/angular eliminam o acúmulo na parte interna da mão fechada Desenvolvimento de Materiais • Forro, elástico bidirecional impresso personalizado, que se move com a mão • Acolchoamento de espuma VICIS RFLX, projetado para máxima flexibilidade e proteção • Gancho e argola de baixo perfil atualizados, minimizam o travamento e reduzem o peso

