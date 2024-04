Um de seus maiores rivais se rende a Patrick Mahomes: “Ele é o melhor QB da história”

Ta discussão sobre quem é o O maior de todos os tempos da NFL (GOAT) não tem fim. Muitos concordam que Tom Brady é o número um na lista de candidatos; mesmo assim, a ascensão Patrick Mahomes renovou a conversa, e agora foi a vez de Invasores de Las Vegas zagueiro Jack Jones para apresentar seu caso.

É normal para Chefes de Kansas City fãs pensarem que Mahomes é o CABRA. Com três Super Bowl anéis nos dedos, uma presença mediática sem precedentes e a sua liderança inquestionável, o Chefes quarterback é um candidato natural ao título não oficial.

Muitos outros pensam Mahomes ainda tem um longo caminho a percorrer para corresponder Tom Brady. Em princípio, o antigo Patriotas da Nova Inglaterra o quarterback ganhou sete campeonatos, sua habilidade em campo é incomparável e ele também foi um líder indiscutível nos dois times em que jogou.

Jones, por sua vez, tem um critério diferente para medir os zagueiros. Em um vídeo postado no “Podcast Proteja o Escudo,” o cornerback explicou que seus parâmetros para medir um quarterback são os executando o jogo, passando e facilitando.

A CABRA, segundo Jack Jones

Em um pequeno vídeo, Jones disse que ele odeia isso Mahomes joga com seu rival direto no AFC Oestemas também admitiu que o admira como rival. “Eu odeio o fato de ele jogar naquele time, mas é como se estivéssemos chamando espadas, Patrick Mahomes é o maior quarterback de todos os tempos”, disse o defensor.

Quanto às suas métricas para medir um quarterback, Jones explicou que Corvos de Baltimore chamador de sinal Lamar Jackson é o melhor em correr a bola. Bradypor sua vez, foi o passador mais rápido que a liga já viu, mas Mahomes estaria em uma categoria à parte.

“Ele tem a habilidade de correr como Lamar Jacksone então ele passa a bola com tanta eficiência, e então ele está facilitando até quebrar”, explicou o Invasores BD.

O “Mágico” Mahomes

O cornerback não escondeu a admiração pelo zagueiro rival: “O que me fez acreditar foi quando jogamos contra os meninos em KC. Quando jogamos contra os meninos pelo Natal jogo. Cara, estávamos em alta, marcamos dois tubos em sete segundos na defesa.

Mesmo antes desse jogo, Jones já havia insinuado seu respeito por Mahomes. Em entrevista para o Invasores site, o cornerback avisou: “Isso é Patrick Mahomes temos que parar. O Mágico. Você para o mágico e então o ato termina.”

O debate sobre quem é o CABRA nunca teremos uma solução que deixe todos satisfeitos. Se Mahomes conseguir manter sua trajetória ascendente, convencerá muitos mais de que é digno do título, assim como já fez com um de seus principais rivais no campo de futebol.