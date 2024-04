Um encontro entre o Dallas Cowboys e Ezekiel Elliott provoca uma guerra entre os torcedores do time

Tele Dallas Cowboys não se move nem um centímetro: eles querem Ezequiel Elliott voltar. Uma recente reunião entre a direção do time, o jogador e seu representante está fazendo os fãs e a mídia virarem a cabeça para ver o que está acontecendo em Arlington, Texas.

Rede NFL interno Ian Rapoport informou que o Vaqueiros recepção, Eliote seu agente, Rocky Arceneauxse reuniram nesta quarta-feira para explorar a possibilidade de o running back retornar às fileiras do time.

De acordo com Rapport e ele Rede NFL colega Tom Peliseroainda não há acordo, mas as partes estão cada vez mais próximas de um entendimento.

Zeke saiu inesperadamente do Vaqueiros na entressafra de 2023 após queda na produtividade. Na época, a equipe explicou que havia deixado Elliott ir “por respeito” por sua história com a equipe, embora segundas intenções apontem para uma mudança para abrir espaço no teto salarial para uma nova geração de jogadores.

O retorno de Elliott a Dallas

Após sua saída do Vaqueiros ano passado, Elliott assinou um contrato de um ano com o Patriotas da Nova Inglaterra. Desde o início, a equipe previu que utilizaria o running back apenas em situações de jardas curtas na zona vermelha. Isso diminuiu ainda mais sua produtividade e Zeke terminou o ano com apenas 961 jardas e cinco touchdowns na scrimmage.

Rumores de seu retorno ao Dallas começou quase depois do Patriotas terminou sua temporada. Rumores e especulações na mídia apontam para diversas reuniões entre as partes sem acordo específico até o momento.

O recentemente relatado reunião parece ser a aproximação mais séria entre ambas as partes, mas só o tempo dirá se dará frutos.

Opiniões dos fãs

Elliott potencial retorno ao Estrela Solitária o time dividiu a base de fãs do time. “Zeke jogou bem no ano passado e merece uma vaga no elenco no próximo ano”, um fã opinou, enquanto outro considerou, “Dallas seria competitivo se isso acontecesse.”

No entanto, muitos fãs consideraram o veterano de oito temporadas “está lavado,” e mais um expresso, “Sim, estamos cozidos.” Mais eloquentemente, um Xantigo Twitter, o usuário disse, “Jerry (Jones) quer vender mais camisetas, cara. Eu não aguento mais. Esses garotos vão me quebrar.”

Zeke’s voltou para Dallas ainda não está fechado, mas as coisas estão caminhando nessa direção. Se a mudança for concretizada, ela se enquadrará na opção de quinto ano que exerceram em Miquéias Parsons contrato e a extensão do contrato com quem estão negociando Dak Prescott.