Um verdadeiro romance entre Johnny Manziel e Josie Canseco?

Johnny Manziel e Josie Canseco são duas celebridades sempre ligadas ao mundo dos esportes e agora podem estar ligadas uma à outra.

De acordo com relatórios recentes, o antigo Troféu Heisman vencedora na faculdade e a modelo, filha do ex Liga Principal de Beisebol defensor externo José Cansecoestão namorando.

No início de abril, rumores sobre isso começaram após o segredo de Victoria e Moschino garota postou uma história em Instagram com os pés nas pernas de uma pessoa em um avião, porém o rosto dessa pessoa não aparece no post e um par de mãos segurando um telefone é a única parte do corpo que pode ser vista.

Fãs e seguidores de “Johnny Futebol” conheça o primeiro NFL quarterback muito bem, incluindo suas tatuagens. Muitos afirmaram que é Manziel no avião ao lado de Josiepor causa das tatuagens vistas na mão direita.

No entanto, ninguém conseguiu confirmar se esses dois estiverem em um relacionamento, mas podemos estar mais perto de um anúncio oficial.

Então, Johnny e Josie estão realmente namorando? Os rumores podem ser verdadeiros

O fiado relatou no domingo que Josie estava jogando em um “jogo de pôquer de celebridades“na sexta à noite, quando ela recebeu uma ligação de, adivinha quem? Sim, Johnny Manziel. Quando a ligação estava prestes a terminar, ela encerrou a conversa dizendo que o ama, uma afirmação bastante séria.

Embora ainda não tenha sido confirmado, este relatório deixa as pessoas à espera de outro post nas redes sociais com um anúncio oficial. Enquanto isso, Manziel continuará se concentrando em sua vida depois do futebol, algo que o colocou no centro do furacão por seus problemas fora de campo que acabaram custando sua carreira.

O amor pode ser apenas a maneira de mantê-lo no caminho certo.