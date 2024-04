Uma pequena dose de maconha foi encontrada dentro do carro de Rashee Rice envolvido em acidente de carro em Dallas

Ras investigações do acidente de Ashee Rice continuaram a se desenrolar enquanto Dallas Polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha no Lamborghini onde está o chefe estrela estava viajando.

Rashee Rice dirigia um Lamborghini Urus envolvido no acidente

De acordo com boletim de ocorrência envolvendo um Lamborghini alugado pela estrela do Chefe, foram encontrados 10,8 gramas de maconha, o que não é legal no Texas, é apenas uma acusação de contravenção, porém a punição para isso pode ser de até 180 dias de prisão e multa não superior a US$ 2.000.

No acidente, dois carros com o nome de Rice se envolveram no acidente, um Corvette e um Lamborghini Urus, um alugado e outro alugado. Durante uma coletiva de imprensa, o advogado de Rice, Royce West, afirmou que Rice estava dirigindo o Lambo no acidente que causou um acidente. Colisão de 6 carros.

Após o acidente, todas as 6 pessoas que estavam em ambos os veículos fugiram do local do acidente deixando as vítimas na estrada sem ter certeza de que chegaria ajuda, o que levou a uma caçada humana aos envolvidos em toda a cidade.

Um vídeo da câmera do painel mostrou imagens do Lamborghini Gerenciar e Corveta veículos correspondentes batem deixando várias vítimas no hospital, de acordo com o Dallas Morning News.

Rice admitiu seu envolvimento com uma mensagem no Instagrama declaração completa é a seguinte “Hoje me encontrei com os investigadores do Departamento de Polícia de Dallas sobre o acidente de sábado. Assumo total responsabilidade pela minha parte neste assunto e continuarei a cooperar com as autoridades necessárias. Peço sinceras desculpas a todos os afetados pelo acidente de sábado.”