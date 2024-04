Uma pessoa de sorte supera o patrimônio líquido de Taylor Swift depois de ganhar na loteria

Fou para a pessoa comum, a única maneira de se tornar um milionário da noite para o dia é ganhar na loteria.

Existem muitos jogos de azar que oferecem grandes recompensas a um único vencedor, mas raramente existe um prémio tão grande como o recentemente ganho por um homem de Oregon, EUA.

O feliz vencedor ganhou uma quantia que ultrapassa o patrimônio líquido de Taylor Swiftque recentemente se tornou a primeira bilionária a aparecer na revista Forbes apenas com base em sua música.

A cifra de $1,326 bilhão, impostos à parte, é o que receberá o vencedor do sorteio realizado no dia 8 de abril em Oregon, nos EUA. Ele poderá escolher se deseja receber um pagamento em dinheiro de US$ 621 milhões ou um pagamento mensal durante os próximos 30 anos equivalente a esse valor, que é resultado da aplicação dos impostos em vigor no estado norte-americano.

Com a redução, o ganhador terá em última análise, não exceda o patrimônio líquido da Swift, pois ele ou ela precisaria receber o prêmio integralmente para obtê-lo.

Um prêmio “sem precedentes”

O diretor da Loteria de Oregon, Mike Wellsexplicou que se trata do maior prêmio da história da instituição, mas garantiu que estão sendo tomados os cuidados necessários para identificar quem é o vencedor antes de entregar uma quantia tão grande: “Este é um prêmio inédito para a Loteria de Oregon” , ele declarou.

A notícia se tornou viral nas redes sociais, onde vários usuários comentaram sobre a grande quantia de dinheiro ganha por este sortudo jogador americano no sorteio do último sábado, 8 de abril. foi anunciado mais tarde do que o esperado.