Valdy Idalino vem somando importantes adesões à sua pré-candidatura

O suplente de vereador Valdy Idalino que obteve uma expressiva votação do eleitorado penedense em 2020, mais uma vez estará participando da maratona eleitoral deste ano, quando filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), coloca seu nome à disposição do eleitor como pré-candidato a ocupar umas das cadeiras no legislativo na cidade ribeirinha.

Detentor de ampla bagagem política por ter sido vereador em Igreja Nova e ser irmão de Biu Idalino, um dos políticos penedenses que mais somou mandatos na Câmara de Vereadores de Penedo, Valdy tem somado adesões à sua candidatura a exemplo do radialista Luizão e sua esposa Cida, além de lideranças da zona urbana e rural do município.

“Tenho conversado com amigos e familiares para formar um grupo forte em torno da minha pré-candidatura, onde marcharemos firmes juntos ao prefeito Ronaldo Lopes que disputará sua reeleição neste pleito de 2024”, declarou Valdy Idalino.