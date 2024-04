Tele ótimo estado de Texas foi atingido por vários desastres naturais nos últimos anos. Desde uma inundação histórica em Dallas até temperaturas congelantes em todo o estado, Texanos já passaram pela campainha. Milhões de famílias sofreram grandes problemas que as fizeram necessitar de assistência do governo. Em meio às necessidades de todos esses residentes do Texas, o governo estadual, através do Governador Abbott, decidiu implementar o Programa de Assistência Nutricional Suplementar em Desastres (FOTO). Este é um programa dedicado a todas as famílias do Texas que sofreram desastres naturais. O objetivo é beneficiar as famílias que mais sofreram durante esses desastres.

Quem é elegível para o SNAP para desastres?

De acordo com o governo do Texas, as pessoas elegíveis para o SNAP de desastre são aqueles que são de um condado que foi declarado área de desastre federal. Famílias que sofreram perda de rendimento, destruição das suas casas ou despesas relacionadas com catástrofes. Pessoas que necessitam de abrigo temporário ou reparos domésticos também se beneficiarão deste programa. Pessoas que não estão ficando regulares FOTO os benefícios alimentares no momento do desastre também são elegíveis. Por último, mas não menos importante, as pessoas elegíveis para este programa precisam de cumprir determinados limites de rendimento para se tornarem elegíveis.

Antes de operar D-SNAP numa área de desastre, o estado do Texas precisa obter uma declaração de Assistência Individual do presidente. Além disso, o estado precisa solicitar e receber aprovação de USDAServiço de Alimentação e Nutrição (FNS) para funcionamento de um D-SNAP. Para o processo de inscrição, os sobreviventes de desastres precisam solicitar os benefícios do D-SNAP. Antes que isso aconteça, as agências estaduais exigem a divulgação de informações através da mídia local e da imprensa. Os critérios de elegibilidade e outros detalhes podem ser obtidos no Diretório Estadual SNAP.