Vale-refeição para imigrantes: quais benefícios os novos imigrantes obtêm nos EUA?

TA questão dos imigrantes na América atingiu um nível totalmente novo de escrutínio em meio às recentes ondas de pessoas que chegam ao país em busca do sonho americano. As nações envolvidas nisto são pessoas de Haiti, Ucrânia, Palestina, Guatemala, El Salvador, Honduras, e qualquer outro país que esteja atualmente enfrentando problemas socioeconômicos ou políticos. Em meio a todas as pessoas que chegam ilegalmente ao país, aqueles que já moram aqui e também são imigrantes estão preocupados com o que pode acontecer com seus programas de assistência social. Porque muitos destes imigrantes ilegais já começaram a frequentar programas de assistência social destinados a imigrantes legais e até mesmo a americanos sem-abrigo. Pessoas que estão infelizes ou perplexas com isso têm o direito de fazer perguntas sobre o assunto.

Um desses programas é o Programa Federal de Vale-Refeição, que começou em 1939 e acabou se tornando o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP). Isto tornou-se, sem dúvida, a maior rede de segurança para a nutrição na América. Todos os anos, mais de 21,5 milhões de famílias de baixos rendimentos são ajudadas por este programa. Mas as pessoas querem saber se esses benefícios do SNAP ou vale-refeição estão sendo alvo de imigrantes ilegais. Um programa que protege adultos mais velhos, crianças pequenas, pais solteiros e casais casados. Também ajuda veteranos, pessoas com deficiência e até imigrantes. Mas e os imigrantes ilegais?

Os imigrantes ilegais podem obter vale-refeição nos EUA?

Com base no Escritório Federal de Imigração regras, os portadores de green card são definitivamente elegíveis para o FOTO benefícios. Pessoas casadas com um imigrante ilegal ainda podem se qualificar para o programa, não importa se o cônjuge não é elegível. Os chamados Dreamers, que são crianças que chegaram ilegalmente ao país e buscam a cidadania, não têm direito ao SNAP. E, para que conste, o USDA nunca estendeu a elegibilidade do SNAP para imigrantes ilegais. Outros não cidadãos legalmente presentes podem se inscrever no programa.