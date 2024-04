Vamos para o próximo: O que vem por aí para Alex Pereira e Max Holloway após o UFC 300?

Alex Pereira e Max Holloway fecharam o incrível card do UFC 300 com dois nocautes marcantes sobre Jamahal Hill e Justin Gaethje. Após suas grandes vitórias, para onde vão as duas grandes estrelas do UFC na noite histórica de sábado em Las Vegas?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo passo para Pereira após nocautear Hill no primeiro round para manter o título dos meio-pesados, Zhang Weili após sua defesa de título dominante contra Yan Xiaonan, Holloway após entregar um dos maiores nocautes de todos os tempos para ganhar o título BMF contra Justin Gaethje, junto com outros vencedores do card principal, Arman Tsarukyan, Bo Nickal e muito mais.

Assista à edição do UFC 300 do Para o próximo no vídeo acima. Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.