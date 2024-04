Vários documentários Diddy em andamento após ataques federais

O contínuo Diddy A saga jurídica está ganhando tratamento documental, e vai acontecer diversas vezes com diversas empresas… apurou o TMZ.

Várias fontes da indústria com conhecimento direto dizem ao TMZ… produtores de várias produtoras em Hollywood e no Reino Unido têm se esforçado para montar documentários de longa duração cobrindo o drama de Diddy – tudo, desde os processos civis até as incursões federais.