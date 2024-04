Vencedoras do Naismith Women’s Award: lista completa das vencedoras anteriores

TAs chances são de que, se você receber o Naismith Women’s Award, terá uma carreira de sucesso na WNBA.

O prêmio é concedido à melhor jogadora de basquete feminino da NCAA e, naturalmente, o processo de seleção geralmente depende do dinheiro na escolha da jogadora mais talentosa.

Angel Reese e Caitlin Clark refletem a polarização cultural na sociedade, diz jornalista esportivoTwitter

Prêmio de Jogador do Ano do Naismith College, em homenagem ao inventor do basquete Dr. James Naismithfoi expandido para incluir mulheres em 1983.

Um conselho que inclui treinadores de basquete da NCAA, administradores e membros da mídia se reúnem para decidir quem é digno de receber a homenagem.

Ultima temporada, Iowade Caitlin Clark foi coroado o digno vencedor após uma média de 27,8 pontos, 8,6 assistências e 7,1 rebotes enquanto liderava Iowa para um recorde de 31-7.

Para o prêmio de 2024, a lista inclui uma série de jogadores promissores que sem dúvida escolherão seus times quando o Draft da WNBA acontecer, com Clark mais uma vez na disputa e o favorito para vencer depois de quebrar o recorde de pontuação de todos os tempos.

O jovem de 22 anos é acompanhado por Stanfordde Cameron Brink, UConnde Paige Bueckers e Juju Watkins de USCe o vencedor deste ano será anunciado em 3 de abril.

Prêmio Naismith Feminino – Vencedores anteriores

Aqui está a lista completa dos vencedores do prêmio de Jogadora do Ano do Naismith Women’s College: