Venda de produtos de loja apenas de 99 centavos no eBay em meio a notícias de falência

Com as lojas 99 Cents Only fechando definitivamente, as pessoas estão migrando para o eBay para vender seus produtos por um troco decente.

Os vendedores no eBay listaram vários produtos da loja de descontos em meio a notícias de que a franquia entrou com pedido de falência. Até agora, sacolas reutilizáveis, coletes de funcionários e cartões-presente surgiram no mercado online.

E os vendedores estão pedindo muito mais do que 99 centavos por suas mercadorias. Pegue esta sacola de compras reutilizável verde com o logotipo da 99 Cents Only Store – a listagem pede US $ 99, uma margem de lucro enorme, para dizer o mínimo.

Da mesma forma, um colete unissex para funcionários está listado por US$ 39,99… apesar de ser usado e precisar de uma limpeza leve. Atualmente está com 10% de desconto, se você estiver procurando um bom negócio em um colete bordô.

A quantidade de produtos que surgiram na internet prova que o fim está próximo para a rede 99 Cents Only. O CEO da empresa Mike Simoncic anunciou que todos os 371 locais serão desligando na sequência de dificuldades financeiras.