Vereador André Santos desembarca no PSB para disputar reeleição em Igreja Nova

O presidente da Câmara Municipal de Igreja Nova, André Santos, assinou ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda onde deve concorrer sua reeleição no próximo pleito eleitoral de outubro. A chegada do presidente do legislativo igreja-novense e de outros vereadores e pré-candidatos a uma cadeira na Câmara foi prestigiada pela deputada estadual, Carla Dantas e pela Secretária Executiva da Primeira Infância, Paula Dantas, presidenta do partido em Alagoas.

Juntamente ao presidente André Santos, também se filiaram ao PSB, os vereadores Damião Lázaro (calango), Nado do Povão e José Leandro (Makito do Pelocão), os ex-vereadores Romualdo Moreira e Antonio Santos (Inha), além de Adelmo Paiva que também são pré-candidatos a uma cadeira no legislativo para o mandato 2025-2028. O PSB marchará em Igreja Nova junto a prefeita Vera Dantas que em breve anunciará seu candidato a prefeito do município.