Verstappen se recupera com vitória dominante no Grande Prêmio do Japão

Max Verstappeno domínio recorde da Fórmula 1 retomou domingo com sua vitória no Grande Prêmio do Japãoliderando quase toda a corrida em um dia ensolarado no centro do Japão.

Seu colapso abrupto há duas semanas em Melbourne, Austrália, parece um pontinho em seu comando total sobre a F1. Ele estava fora na quarta volta quando os freios traseiros pegaram fogo.

Nada disso desta vez.

Verstappen basicamente liderou do início ao fim, exceto por recuar brevemente após um pit stop. Ele foi seguido até a linha de chegada por Red Bull companheiro de equipe Sérgio Perez – 12,5 segundos atrás – e Carlos Sainz da Ferrari. Sainz estava 20 segundos fora do ritmo.

O tricampeão de F1 é novamente o líder em pontos desta temporada e agora venceu 22 das últimas 26 corridas desde o início da temporada de 2023. Apenas dois outros pilotos venceram nesse período – o companheiro de equipe da Red Bull, Perez, e Sainz, vencedor na Austrália há duas semanas.

“Foi uma corrida muito linda”, disse Verstappen no rádio da equipe logo após cruzar a linha de chegada.

Alex Albon e Daniel Ricciardo caindo fora da corrida

Uma bandeira vermelha subiu poucos segundos na primeira volta lotada quando Alex Albon e Daniel Ricciardo bateram um no outro na segunda curva e fizeram com que ambos caíssem fora da corrida.

“O ponto crítico foi começar a ficar à frente e depois disso o carro ficou cada vez melhor”, disse Verstappen mais tarde. “Não poderia ter sido melhor.”

Os dois motoristas foram embora, aparentemente sem ferimentos graves. A relargada foi atrasada 30 minutos para tirar os carros da pista e limpar os destroços.

Verstappen aumentou seu total de pontos na temporada para 77 e está 13 à frente de Perez, com 64. Charles Leclerc, da Ferrari, segue com 59, com Sainz com 55.

A próxima corrida é daqui a duas semanas no Grande Prêmio da China em Xangai. A F1 não corre lá desde 2019, com quatro corridas canceladas devido à pandemia de COVID-19.

“Vai ser bastante agitado”, disse Verstappen. “Faz algum tempo que não vamos lá – apenas uma sessão de treinos para voltarmos. Então acho que será bastante interessante.”

A corrida foi disputada sob um céu ensolarado em plena estação das cerejeiras em flor no arquipélago japonês. O Suzuka A pista foi construída pela Honda, que equipa a Red Bull, e ainda é administrada pela montadora japonesa. Está situado a sudoeste de Nagoya, a quarta maior cidade do Japão, num centro de indústria pesada.

Verstappen, 26 anos, divulgou rumores no início desta semana de que ele poderia deixar a Red Bull, talvez pela Mercedes.

“Da minha parte, estou muito feliz onde estou. E, sim, queremos continuar assim.” Ele até sugeriu uma aposentadoria precoce.

“Tenho contrato com a Red Bull até 28”, disse ele. “Depois disso, primeiro quero ver se realmente quero continuar. Isso é o mais importante para mim.”