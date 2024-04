Victor Wembanyama marca 17 pontos em 3 minutos, Spurs recupera a vitória contra o Nuggets

EUnaquele que pode ser o penúltimo jogo de sua notável temporada de estreia, incentivo de São AntônioCentro Victor Wembanyamaapresentou uma performance inesquecível na noite de sexta-feira, liderando uma dramática 121-120 vitória contra o Nuggets de Denver. Como o Nuggets pretendia conquistar a posição número um no Conferência OesteWembanyama e os Spurs desempenharam o papel de spoilers com perfeição.

O jogo parecia estar escapando do Esporasque se encontraram caiu 21 pontos no meio do terceiro trimestre. No entanto, o “ciborgue” de 2,10 metros, como os fãs o chamam carinhosamente, tinha outros planos. Numa demonstração eletrizante de habilidade e determinação, Wembanyama marcou 17 pontos em apenas três minutosprovocando um retorno impressionante que cativou o público.

De novato promissor a potencial MVP no futuro

Esta explosão de habilidade de pontuação é particularmente notável vindo de um centro de 20 anos, destacando O extraordinário talento de Wembanyama e seu potencial para se tornar o melhor jogador do mundo. Seu desempenho fenomenal culminou em um chute decisivo do companheiro de equipe DeVonte Grahamselando a vitória do Esporas.

Apesar do decepcionante recorde de temporada dos Spurs 21-60, o crescimento e a melhoria da equipe, especialmente após a pausa do All-Star, têm sido inegáveis, em grande parte atribuídos à evolução de Wembanyama. Ele terminou a noite com uma linha de estatísticas estelar de 34 pontos, 12 rebotes, 5 assistências, e 2 blocos.

À medida que a temporada chega ao fim, com apenas mais um jogo contra Detroit no domingo, permanece incerto se Wembanyama participará. Independentemente disso, a expectativa pelo seu segundo ano no NBA já está crescendo, com fãs e analistas ansiosos para ver até onde essa jovem estrela pode chegar.