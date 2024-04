Vídeo: Becky Lynch trava entrevista em estúdio com Rhea Ripley em cena caótica no The MMA Hour

O caminho para a Wrestlemania 40 fazia uma parada em A hora do MMA estúdio na cidade de Nova York, e a rivalidade entre a campeã feminina da WWE Rhea Ripley e sua oponente Becky Lynch foi levada a outro nível.

Na segunda-feira, Ripley se juntou a Ariel Helwani em estúdio para uma prévia de sua luta na Wrestlemania com Lynch neste fim de semana. Helwani então informou a Ripley que Lynch havia retornado ao estúdio e planejava participar da entrevista, ao que Ripley atendeu. Eventualmente, Lynch invadiu a sala e as duas mulheres foram forçadas a se separar, como você pode ver no vídeo abaixo.

“Você queria minha atenção, estou aqui”, disse Lynch. “Você quer falar sobre minha filha para chamar minha atenção? Você acha que isso é uma piada?

“É sempre uma piada porque você é uma piada”, respondeu Ripley depois que Lynch a empurrou.

“Você acha que eu sou uma piada? Vamos para a Wrestlemania. Vamos para a Wrestlemania”, disse Lynch enquanto a segurança separava as duas mulheres antes de finalmente remover Lynch da sala.

Lynch se juntou ao programa na semana anterior para divulgar seu novo livro, O homem: não é uma garota comum, e tinha muito a dizer sobre como Ripley se comportou como campeã – um clipe que foi mostrado a Ripley antes do confronto.

Ripley e Lynch competem em uma partida altamente aguardada na extravagância de duas noites da Wrestlemania neste fim de semana na Filadélfia, embora não se saiba em que noite a partida acontecerá.