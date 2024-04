Vídeo da campainha mostra carro voando e batendo em uma casa

Dê uma olhada… você pode ver e ouvir o sedã acelerando rapidamente pela área residencial antes de bater no meio-fio – o que faz com que o carro pegue um pouco de ar forte e então ele bata na porta da garagem. Ele finalmente para em cima de uma das picapes.

O Corpo de Bombeiros do Condado de Riverside disse ao outlet que os primeiros respondentes chegaram ao local pouco depois do acidente… e o motorista conseguiu sair do veículo com segurança antes de ser levado ao hospital.