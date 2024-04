A coletiva de imprensa do UFC 300 contará com todos os lutadores do evento, junto com o CEO do UFC, Dana White, na noite de quinta-feira em Las Vegas.

Na luta principal, o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira defenderá o cinturão contra o ex-campeão do UFC Jamahal Hill na noite de sábado.

A coletiva de imprensa do UFC 300 está prevista para começar quinta-feira às 20h horário do leste dos EUA.